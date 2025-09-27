Putin? Sembrava affaticato lo sostenevano in due | le impressioni di Massimo D’Alema dalla parata in Cina

Dalla sua ultima uscita in Cina per assistere alla parata militare organizzata da Xi Jinping, Massimo D’Alema è tornato non solo con un grosso bagaglio di critiche, ma anche con una netta impressione sullo stato di salute di Vladimir Putin: «Sono rimasto impressionato dalle sue condizioni» avrebbe confidato l’ex premier ad alcuni amici, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera. Sulle condizioni di salute del leader russo si sono rincorse storie a più riprese negli ultimi anni: tumore al sangue, al pancreas, Parkinson e sindrome di Cushing. A proposito non è mai arrivata alcuna conferma ufficiale, e lo stesso D’Alema non si è avventurato a fornire ulteriori dettagli, ma all’ex comunista italiano, Putin è parso «molto affaticato ». 🔗 Leggi su Open.online