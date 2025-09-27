Roma, 27 settembre 2025 – Mentre in Danimarca si ripetono gli avvistamenti di droni sconosciuti, il governo di Copenaghen non esita a puntare il dito contro Mosca. A manovrare i velivoli senza pilota segnalati a più riprese in questi giorni sugli aeroporti danesi ci sarebbe il Cremlino. La penisola dello Jutland non è l’unica ad affrontare le provocazioni di Vladimir Putin. Ma perché questa insistenza sul territorio danese? L’isola riarmata. Un’indicazione la danno le parole pronunciate una settimana fa da Vladimir Barbin, ambasciatore russo in Danimarca. C’è chi si chiede se le accuse sfoderate dal diplomatico contro Copenaghen non siano collegate a quella che ormai viene definita una “ guerra ibrida di Mosca ” contro il Paese Nato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Putin prende di mira la Danimarca? Il ruolo di Bornholm, orecchio Nato nel Baltico