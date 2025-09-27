Putin malato? Il retroscena clamoroso di D' Alema | Affaticato e sorretto da due persone
Le rivelazioni di Massimo D'Alema sull'incontro con Vladimir Putin a Pechino hanno riacceso i sospetti sull'effettivo stato di salute del presidente russo. Secondo l'ex premier, Putin sarebbe apparso “molto affaticato” e, addirittura, supportato da due persone: parole che contrastano con l'immagine pubblica di una leadership imperturbabile. L'esponente politico della sinistra era nella capitale cinese per partecipare alle celebrazioni dell'80° anniversario della fine della Seconda Guerra mondiale, invitato insieme a numerosi capi di Stato e di governo. Durante il viaggio, come riporta il “Corriere della Sera”, ha avuto la possibilità di avvicinare Putin e riferire ai suoi interlocutori a Roma un'impressione insolita: il leader russo non mostrava la consueta vitalità, e avrebbe “avuto al suo fianco due persone che lo sostenevano”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: putin - malato
UCRAINA | II portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che il Cremlino continua la guerra in Ucraina per tutelare i suoi "interessi" e "per il suo futuro". "Non abbiamo alternative", ha aggiunto. Lo riporta l'agenzia Ria Novosti. #ANSA Vai su Facebook