Putin gioca la carta Terminator | la decisione sul veicolo da combattimento BMPT

Il ministero della Difesa della Russia ha formalizzato, il 14 settembre 2025, un significativo ampliamento degli ordinativi relativi al veicolo da combattimento BMPT Terminator, prodotto da Uralvagonzavod, controllata del conglomerato statale Rostec. Tale decisione, annunciata tramite l’agenzia TASS e confermata dal direttore Alexander Potapov nel programma televisivo Voennaya Priemka, si riferisce al rafforzamento delle forniture previste per il 2026 e prospettive successive. Sebbene i numeri precisi restino riservati, questa scelta riflette una strategia di consolidamento e rinnovamento della corazzata, in uno scenario internazionale segnato da pressioni sanzionatorie e rivalità geopolitiche accentuate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Putin gioca la carta Terminator: la decisione sul veicolo da combattimento BMPT

In questa notizia si parla di: putin - gioca

