Pulizia e taglio delle aiuole | Torrione Eventi scende in campo con il Volontariato del Verde Pubblico

Salernotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione Torrione Eventi APS continua a dimostrare con i fatti il proprio impegno per la città e per il quartiere. Ieri, in sinergia con il Volontariato del Verde Pubblico guidato da Antonio Carleo, si è concluso l’intervento di pulizia e taglio delle aiuole presso i giardinetti della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

