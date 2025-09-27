Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo per il Salento Protezione civile previsioni meteo

Noinotizie.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per ventitre ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.         L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

puglia maltempo allerta temporali codice giallo per il salento protezione civile previsioni meteo

© Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il Salento Protezione civile, previsioni meteo

In questa notizia si parla di: puglia - maltempo

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per Bat e zone occidentali di Murgia e foggiano Protezione civile, previsioni meteo

puglia maltempo allerta temporaliPuglia, maltempo: allerta per temporali, codice giallo dalla Bat alla Valle d’Itria Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13 per undici ore. Scrive noinotizie.it

puglia maltempo allerta temporaliMaltempo in Puglia: scatta l’allerta gialla dalle 13 di oggi - Le zone interessate sono la Puglia centrale adriatica e la Puglia centrale bradanica, dove sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi di pioggia ... Riporta giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Puglia Maltempo Allerta Temporali