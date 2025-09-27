Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo per il foggiano Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per tredici ore. Si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sui settori della Puglia Settentrionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il foggiano Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il foggiano Protezione civile, previsioni meteo

In questa notizia si parla di: puglia - maltempo

L'autunno si fa sentire: maltempo in arrivo sulla Puglia centrale, scatta l'allerta gialla

