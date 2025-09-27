PSVITA Vitaki-fork test-priority-hosts-2 | Nuova Pre-release di Test

ATTENZIONE: QUESTA È UNA VERSIONE DI TEST. L’ultima release stabile è la v0.06c. Questa release ha l’obiettivo di testare un aggiornamento dell’interfaccia utente (nessun effetto sul gameplay), per garantire la visibilità UI della console desiderata su una rete affollata. Questo è il fork di ywnico del Vitaki di AAGaming (@AAGaming00). AAGaming ha svolto tutto il lavoro complesso di porting di Chiaki su Vita. Questo fork si limita ad aggiungere alcune funzionalità e fix sulla base di quel lavoro fondamentale. Novità di questo Fork. Questo fork si basa sul lavoro di AAGaming con i seguenti aggiornamenti: Audio implementato. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net