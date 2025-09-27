PSVITA MULTI Dolmexica Infinite | L’Interprete MUGEN Multi-Piattaforma Si Aggiorna alla Versione 1.7

Ben ritrovati appassionati di fighting games e retrogaming! Oggi parliamo di  Dolmexica Infinite, un progetto tanto ambizioso quanto affascinante che sta portando l’esperienza MUGEN – il leggendario motore per picchiaduro 2D – su piattaforme come Sega Dreamcast, PlayStation Vita, Web e Windows. E con l’ultimo aggiornamento, la versione  1.7  rilasciata il 9 settembre 2025, il progetto compie passi da gigante in termini di stabilità e compatibilità. Cos’è Dolmexica Infinite?. Immaginate qualcosa di simile a una versione portabile di MUGEN per la vostra Dreamcast. Questo è esattamente lo scopo di Dolmexica Infinite: un  interprete  per MUGEN ancora in sviluppo che permette di giocare con i personaggi e gli stage creati dalla community su diverse console e PC. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

