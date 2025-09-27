PSVITA MULTI Dolmexica Infinite | L’Interprete MUGEN Multi-Piattaforma Si Aggiorna alla Versione 1.7
Ben ritrovati appassionati di fighting games e retrogaming! Oggi parliamo di Dolmexica Infinite, un progetto tanto ambizioso quanto affascinante che sta portando l’esperienza MUGEN – il leggendario motore per picchiaduro 2D – su piattaforme come Sega Dreamcast, PlayStation Vita, Web e Windows. E con l’ultimo aggiornamento, la versione 1.7 rilasciata il 9 settembre 2025, il progetto compie passi da gigante in termini di stabilità e compatibilità. Cos’è Dolmexica Infinite?. Immaginate qualcosa di simile a una versione portabile di MUGEN per la vostra Dreamcast. Questo è esattamente lo scopo di Dolmexica Infinite: un interprete per MUGEN ancora in sviluppo che permette di giocare con i personaggi e gli stage creati dalla community su diverse console e PC. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: psvita - multi
[MULTI] Scratch Everywhere! Beta Build 21: Porta i Tuoi Progetti Scratch su Console Nintendo e PSVita!
Tumori, Alzheimer, Parkinson, Sclerosi Multipla… Malattie che cambiano la vita. Ma oggi, accanto alla medicina tradizionale, nuove strade si aprono: dalla nutraceutica, all’epigenetica. Nel prossimo appuntamento di Medicina Amica in compagnia del Dott. Pie - facebook.com Vai su Facebook