PSVITA Emu4VitaPlus v0.46 | Più Ottimizzato Più Leggero con Francese e Russo Aggiornati
Salve a tutti i possessori di PlayStation Vita e appassionati di retrogaming! La scena degli emulatori per la nostra amata handheld continua a crescere, e oggi siamo lieti di annunciare il rilascio della nuova versione Emu4VitaPlus v0.46. Questo aggiornamento, sebbene incrementale, porta con sé importanti miglioramenti “sotto al cofano” che rendono l’esperienza complessiva più fluida e efficiente. Cosa c’è di nuovo in v0.46?. L’ultima versione si concentra sull’ottimizzazione e sull’affinamento del codice, con benefici tangibili: Librerie Statiche Personalizzate: Il progetto ora utilizza librerie statiche costruite appositamente, combinando il meglio delle librerie di sistema con build custom. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: psvita - emu4vitaplus
[PSVITA] Emu4VitaPlus v0.41: La Rivoluzione degli Emulatori su PlayStation Vita
[PSVITA] Emu4VitaPlus v0.42: Il Frontend Definitivo per Retro Gaming su PlayStation Vita Si Evolve
[PSVITA] Emu4VitaPlus v0.43: Scopri la Nuova Release con Download Automatico delle Thumbnail!
[PSVITA] Emu4VitaPlus v0.45: Nuova Release con Interfaccia Migliore e Correzioni! https://gamesandconsoles.net/psvita-emu4vitaplus-v0-45-nuova-release-con-interfaccia-migliore-e-correzioni/… - X Vai su X