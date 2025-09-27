PSVITA Emu4VitaPlus v0.46 | Più Ottimizzato Più Leggero con Francese e Russo Aggiornati

Salve a tutti i possessori di PlayStation Vita e appassionati di retrogaming! La scena degli emulatori per la nostra amata handheld continua a crescere, e oggi siamo lieti di annunciare il rilascio della nuova versione Emu4VitaPlus v0.46. Questo aggiornamento, sebbene incrementale, porta con sé importanti miglioramenti “sotto al cofano” che rendono l’esperienza complessiva più fluida e efficiente. Cosa c’è di nuovo in v0.46?. L’ultima versione si concentra sull’ottimizzazione e sull’affinamento del codice, con benefici tangibili: Librerie Statiche Personalizzate: Il progetto ora utilizza librerie statiche costruite appositamente, combinando il meglio delle librerie di sistema con build custom. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net