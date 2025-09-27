PSP PSPalatro 0.5 | Un Porting Limitato di Balatro Arriva su PSP

Hai mai sognato di giocare a Balatro sulla tua fedele PlayStation Portable? Quel giorno è arrivato, anche se con qualche limitazione. È stato recentemente rilasciato PSPalatro, un progetto homebrew che porta una versione ridotta del popolare gioco di carte su PSP. Questo progetto, realizzato da un appassionato nel tempo libero, si rivolge esclusivamente ai legittimi proprietari di una copia di Balatro che desiderano provare un’esperienza di gioco parziale sul proprio handheld Sony. Disclaimer Importante: Questo progetto non è approvato né affiliato con LocalThunk o Playstack. Tutti i diritti sono riservati ai rispettivi titolari. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net