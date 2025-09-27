Proteste Pro Pal Bernini | Negli atenei di Genova e Pisa si è superato il limite

“Lasciare spazi alla protesta è giusto, purchè senza violenza fisica e verbale. Le proteste che si sono viste in questi giorni a Pisa e Genova hanno ampiamente superato questo limite e per questo chiederemo i danni a chi ha danneggiato beni pubblici. A Pisa è stato picchiato un professore, a Genova un dipendente, siamo fuori dal perimetro democratico. Il Rettorato di Genova è stato devastato da un gruppo di, mettimaolo tra virgolette, studenti”. Lo ha detto la ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, a Telese Terme (Benevento) per la festa di Forza Italia ‘Libertà’ in merito alle proteste nelle università dei gruppi Pro Palestina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Proteste Pro Pal, Bernini: "Negli atenei di Genova e Pisa si è superato il limite"

In questa notizia si parla di: proteste - bernini

La ministra Bernini alla Federico II: "Legittime le proteste per Gaza, ma l'università non rinuncerà alla Leonardo"

Anna Maria Bernini sulle proteste propal: "Dobbiamo ringraziare le forze dell'ordine" #4disera in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity - X Vai su X

20/12/2024 - incontro al MUR ? la Delegazione UIL RUA Nazionale incontra la Ministra dell'Università&Ricerca Prof.ssa Anna Maria Bernini. Molteplici i temi portati dalle Parti Sociali sul tavolo di confronto alla vigilia della pausa natalizia, primo tra tutti l - facebook.com Vai su Facebook

Proteste Pro Pal, Bernini: "Negli atenei di Genova e Pisa si è superato il limite" - (LaPresse) "Lasciare spazi alla protesta è giusto, purchè senza violenza fisica e verbale. Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Proteste pro-pal e prof “sospesi”. Cosa succede nelle università - Ci sono stati attacchi alle istituzioni e alla sera anche scontri in città con le forze dell’ordine. Scrive editorialedomani.it