Proteste per i lavori lumaca allo scalo Rfi assicura | finiranno nel 2026

Dopo le proteste e un sopralluogo del Comitato pendolari Lodigiano e sud Milano, che ha acceso i riflettori sullo stato di stallo del cantiere alla stazione di Lodi, arrivano le risposte di Rete Ferroviaria Italiana. I pendolari chiedono sicurezza, spazi vivibili e una stazione accessibile, mentre Rfi assicura che il cantiere non è fermo: i lavori proseguono e la riqualificazione completa è attesa entro il 2026. L’intervento complessivo è stato avviato nella seconda metà del 2023. Le opere hanno già portato all’innalzamento del primo e del terzo marciapiede a quota 55 centimetri sul piano del ferro, così da agevolare la salita e la discesa dai treni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

