Proteste a Limbiate Un guasto alla poltrona blocca da sei mesi l’odontoiatria per disabili

Odontoiatria speciale al servizio delle persone disabili sospesa da più di sei mesi a Limbiate per un guasto alla poltrona: cresce il disagio e il malcontento. È un grave disservizio quello che stanno subendo dalla scorsa primavera i familiari di persone disabili che facevano riferimento per le cure odontoiatriche al servizio dell’Asst attivo da anni all’interno del presidio Corberi a Mombello. "È un servizio che ha sempre funzionato molto bene e con bravi medici. È stato chiuso per un periodo, poi riaperto con la Casa di comunità e ora di nuovo chiuso, ufficialmente per una poltrona rotta, ma dopo sei mesi mi sembra difficile da credere", dice Ornella Barni, madre di una ragazza disabile che per l’indisponibilità della struttura di Limbiate ora deve recarsi all’ambulatorio di Lissone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

