Protesta Pro Pal Rifondazione | Nostri militanti indagati per aver occupato per poco tempo i binari a Lucca

FIRENZE – Rifondazione comunista della Toscana fa sapere che “alcuni militanti del Prc sono stati indagati dopo la manifestazione pro Palestina” di lunedì scorso a Lucca, “per aver simbolicamente e per brevissimo tempo fermato la circolazione nella stazione di Lucca lunedì scorso a margine della manifestazione” per la Palestina e per la Global sumud flottila. . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Protesta Pro Pal, Rifondazione: “Nostri militanti indagati per aver occupato per poco tempo i binari a Lucca”

In questa notizia si parla di: protesta - rifondazione

