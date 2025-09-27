Prosegue la risalita dell' Inter | Lautaro ed Esposito firmano il blitz a Cagliari

Cagliari - Inter 0-2 Marcatori: 9'pt Martinez; 37'st F.P.Esposito Cagliari (3-5-2): Caprile 6; Pedro 5.5 (13' st Felici 6), Mina 6, Luperto 5.5; Palestra 6, Adopo 5, Deiola 5.5 (13' st Gaetano 5.5), Folorunsho 5.5 (33' st Borrelli 6), Obert 5.5 (33' st Idrissi 5.5); Belotti 6 (44' pt Prati 6), Esposito 6. In panchina: Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Kilicsoy, Rodriguez, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Liteta, Pavoletti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Prosegue la risalita dell'Inter: Lautaro ed Esposito firmano il blitz a Cagliari

