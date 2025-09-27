Proposta matrimonio Juve Atalanta | pre partita indimenticabile per due tifosi bianconeri cosa è successo allo Stadium – FOTO
Proposta matrimonio Juve Atalanta, un pre-partita indimentibile: un tifoso si è inginocchiato davanti alla sua fidanzata prima del fischio d’inizio. Non solo tifo, tattica e tensione. A volte, il pre-partita di un big match sa regalare anche momenti di puro romanticismo, che scaldano il cuore e uniscono il pubblico in un applauso che va oltre i colori. È quello che è successo oggi pomeriggio all’Allianz Stadium, poco prima del fischio d’inizio della super sfida tra Juventus e Atalanta. Un tifoso bianconero, Fabrizio, ha infatti scelto la cornice più importante, quella della sua “seconda casa”, per fare la proposta di matrimonio alla sua compagna, Desiré. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
