ProPal arrestati Ilaria Cucchi | grave repressione nei confronti di minori
Doveva essere una conferenza stampa, è diventata un’assemblea pubblica con decine di interventi e almeno 200 persone ad ascoltare, stipate nei locali del Lambretta. Oltre agli attivisti e alle attiviste . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: propal - arrestati
Gaza, la nave degli italiani ProPal fa un buco nell'acqua: tutti arrestati
Scontri al corteo proPal, oggi gli interrogatori dei giovani arrestati dopo i disordini in Centrale https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/25/news/scontri_corteo_propal_interrogatori_arrestati-424868677/?ref=twhl… - X Vai su X
#alessandromorelli A Milano, fuori dal carcere Beccaria, circa 400 persone dei centri sociali si sono radunate in solidarietà ai “compagni” arrestati dopo gli scontri alla Stazione Centrale (i fermati sono tutti maranza o appartenenti alla galassia antagonista di si - facebook.com Vai su Facebook
Zerocalcare e Cucchi sugli scontri a Milano: “Colpa della gestione dell’ordine pubblico” - La senatrice: “In galera dovrebbe starci Santanché, non quei ragazzi”. Scrive milano.repubblica.it