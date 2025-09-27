Pronti via | c’è la Coppa Correggio a Trissino

Giornata d’esordio per l’ hockey su pista nazionale con al via la Coppa Italia di Serie A2 e Serie B, presenti cinque formazioni reggiane, quasi tutte possibili protagoniste. SERIE A2. Stasera alle 20.30 è la BDL Mini Motor Correggio esordisce al PalaDante di Trissino, con gara trasmessa sul canale YouTube "Skate Italia-Hockey Pista". Sarà l’esordio in Italia per il tecnico Ramon Pardo, alla prima gara ufficiale nel nostro paese dopo aver allenato in Spagna fino all’OK Liga, il massimo livello dell’hockey spagnolo. Correggio è inserita nel girone A insieme a Seregno, Trissino, Montebello e Valdagno, passa solo la prima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

