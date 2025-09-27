Pronte a spodestare le più accreditate | su 15 formazioni in lizza sette sono marchigiane La Goldengas Senigallia domani a Recanati Jesi debutta oggi contro Gualdo Serie B interregionale si parte | due le anconetane in corsa
B Interregionale, si parte. Al via oggi con i primi anticipi (anche Jesi-Gualdo alle 21) la seconda serie cadetta, con tante Marche al via: su 15 formazioni del girone D le nostre sono ben sette ma quest’anno, a differenza dello scorso, le anconetane sono due: la fedelissima Goldengas Senigallia (domani giocherà a Recanati alle 18), in serie B ininterrottamente dal 2002, viene affiancata dalla neopromossa Pallacanestro Jesi, salita dai tornei regionali grazie all’accordo col Roseto 2020. Un salto in avanti notevole, che la dice lunga sulle ambizioni della società jesina che comunque per questa stagione punta ad assestarsi in un girone che sulla carta presenta un grande equilibrio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net