Villarreal-Athletic Bilbao è una gara della settima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Quattro sconfitte di fila e un pareggio in casa contro il Girona che potrebbe aver messo la parola fine all’esperienza di Valverde sulla panchina dell’Athletic Bilbao. Di certo, in caso di un’altra caduta – molto probabile sul campo del Villarreal – l’esonero sarebbe solamente questione di giorni, forse di ore. (Lapresse) – Ilveggente.it Sta pagando a carissimo prezzo l’infortunio di Nico Williams la formazione basca – sarà fuori anche sabato – che non riesce a trovare le soluzioni giuste, davanti, per venire a capo delle partite. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Villarreal-Athletic Bilbao: l’esonero è dietro l’angolo