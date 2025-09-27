Pronostico Sinner-Marozsan | possibili fiammate a Pechino
Jannik Sinner sfida Fabian Marozsan a Pechino: precedenti, analisi tecnica e pronostico del match che promette spettacolo lunedì in Cina. Contro Terence Atmane ha dovuto faticare un po’ più del dovuto e giocare 3 set. Alla fine, però, Jannik Sinner è comunque riuscito a staccare il pass per accedere ai quarti di finale di Pechino, dove ad attenderlo c’era già Fabian Marozsan, che aveva precedentemente battuto Alexandre Muller in 2 parziali. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche questo incrocio, come quello precedente, potrebbe riservare all’azzurro più insidie di quanto non dica la classifica: l’ungherese non è un top player, eppure è noto e risaputo che sia, potenzialmente, uno dei giocatori più imprevedibili e pericolosi del circuito. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - sinner
Pronostico Sinner-Shelton: dubbi sull’azzurro dopo la grande paura
Pronostico Sinner-Djokovic: rispetto a Parigi è un’altra storia
Sinner-Kopriva, inizia il torneo di Jannik: il pronostico
Dopo la sconfitta in finale degli #USOpen, #Sinner è già impegnato nell'ATP 500 di Pechino E archiviato l'esordio con #Cilic, l'azzurro deve battere #Atmane per conquistare i quarti di finale Pronostico, precedenti e... molto altro https://tinyurl.com/2psa - X Vai su X
US Open: mio pronostico - Djokovic vs Alcaraz 40%-60% in 5 set - Sinner vs Au.Allassime 98%-2% in 3 set Che ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Sinner-Marozsan: possibili “fiammate” a Pechino - China Open, Jannik Sinner sfida Fabian Marozsan: testa a testa, ultime prestazioni e pronostico sui quarti di finale dell'azzurro a Pechino. Da ilveggente.it
Sinner-Marozsan, per Jannik c'è in palio la semifinale di Pechino: il pronostico - Marozsan quote e analisi quarti di finale Pechino in programma lunedì 29 settembre alle ore 5. Scrive gazzetta.it