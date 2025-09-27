Pronostico Sinner-Marozsan | possibili fiammate a Pechino

Jannik Sinner sfida Fabian Marozsan a Pechino: precedenti, analisi tecnica e pronostico del match che promette spettacolo lunedì in Cina. Contro Terence Atmane ha dovuto faticare un po’ più del dovuto e giocare 3 set. Alla fine, però, Jannik Sinner è comunque riuscito a staccare il pass per accedere ai quarti di finale di Pechino, dove ad attenderlo c’era già Fabian Marozsan, che aveva precedentemente battuto Alexandre Muller in 2 parziali. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche questo incrocio, come quello precedente, potrebbe riservare all’azzurro più insidie di quanto non dica la classifica: l’ungherese non è un top player, eppure è noto e risaputo che sia, potenzialmente, uno dei giocatori più imprevedibili e pericolosi del circuito. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

