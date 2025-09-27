Pronostico Sassuolo-Udinese | finisce sempre allo stesso modo

Sassuolo-Udinese è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Sconfitte dalle due milanesi la scorsa settimana – Sassuolo a San Siro dall’Inter, Udinese in casa contro il Milan -, ed entrambe impegnate in Coppa Italia – sono i friulani hanno superato il turno – quella di domenica all’ora di pranzo mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza. E, per gli ospiti, forse qualcosa in più. (Lapresse) – Ilveggente.it Negli ultimi cinque incroci, in ben 4 occasioni, e non importa il campo, questo match è finito in pareggio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

