Pronostico Roma-Verona | questo segno è una costante

Roma-Verona è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. A differenza di quanto succedeva lo scorso anno quando era alla guida dell’Atalanta – e questa domanda a Gasperini è stata fatta più di una volta in conferenza stampa – da quando siede sulla panchina della Roma, i giallorossi vincono sempre con il minimo scarto. In tutte le partite di questa stagione è successo. E solamente contro il Nizza in Europa League, per via di un errore di Pisilli, ha subito gol. Pronostico Roma-Verona: Gasperini vince di nuovo così (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

