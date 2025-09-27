Pronostico PSG-Auxerre | la sconfitta di Marsiglia è già un ricordo

Psg-Auxerre è una partita della settima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. La sconfitta di Marsiglia è già un ricordo. Il Psg sa benissimo che non le avrebbe potute vincere tutte durante la stagione e, inoltre, sa benissimo che un passo falso nel corso dell’annata ci sta. E solo la squadra di De Zerbi, visto il livello della Ligue 1, avrebbe potuto mettere in difficoltà i campioni in carica. (Lapresse) – Ilveggente.it Una notte comunque “piacevole” quella di lunedì scorso, anche perché Dembele, che era infortunato, si è preso il pallone d’oro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

