Pronostico PSG-Auxerre | la sconfitta di Marsiglia è già un ricordo
Psg-Auxerre è una partita della settima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. La sconfitta di Marsiglia è già un ricordo. Il Psg sa benissimo che non le avrebbe potute vincere tutte durante la stagione e, inoltre, sa benissimo che un passo falso nel corso dell’annata ci sta. E solo la squadra di De Zerbi, visto il livello della Ligue 1, avrebbe potuto mettere in difficoltà i campioni in carica. (Lapresse) – Ilveggente.it Una notte comunque “piacevole” quella di lunedì scorso, anche perché Dembele, che era infortunato, si è preso il pallone d’oro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - auxerre
Auxerre-Lorient: probabili formazioni, news e pronostico Ligue 1 2025-26
Pronostico Auxerre-Monaco: i tre punti sono assicurati
Auxerre vs Monaco: probabili formazioni, news e pronostico
Paris Saint Germain-Auxerre (sabato 27 settembre 2025 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici https://ift.tt/KU2IZE0 #scommesse #pronostici - X Vai su X
? Auxerre-Monaco, probabili formazioni e dove vederla ? https://tinyurl.com/28gujkm4 ? di Alessandro Cascino - facebook.com Vai su Facebook
Pronostici PSG - Auxerre: padroni di casa decimati dagli infortuni - Auxerre, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... Riporta goal.com
Pronostico PSG-Auxerre 27 Settembre 2025: 6ª Giornata di Ligue 1 - Germain ospita l'Auxerre al Parco dei Principi sabato 27 settembre 2025 alle 21:05 per la 6ª giornata di Ligue 1: scopri l'analisi, pronostico e quote di una sfida che promette emozioni ... Secondo bottadiculo.it