Pronostico Como-Cremonese | l’imbattibilità cade nel derby

Como-Cremonese è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il Como di Cesc Fabregas in estate era una delle squadre che attirava maggiore curiosità dopo gli investimenti da parte dei ricchissimi proprietari del club lariano – oltre 100 milioni spesi sul mercato – e non sta deludendo le aspettative. Dopo quattro giornate i lombardi sono ottavi in classifica, subito a ridosso della zona Europa, a quota 7 punti. Domenica scorsa hanno portato a casa il secondo successo, il primo in trasferta, su un campo difficile come quello di Firenze (1-2): nonostante lo svantaggio iniziale, il Como ha preso il sopravvento e macinato gioco al “Franchi”, dominando e ribaltando la Viola di Stefano Pioli. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

