Pronostico Atletico Madrid-Real Madrid | il derby ha un solo padrone

Ilveggente.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atletico Madrid-Real Madrid è una gara della settima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Nonostante i segnali che sono arrivati nell’ultimo turno di campionato, quello vinto in rimonta, l’ Atletico Madrid sta vivendo il momento più difficile della propria stagione. Forse degli ultimi anni. Se andate a vedere i gol presi nel turno in mezzo alla settimana, capirete serenamente anche voi che Simeone dietro non è riuscito in nessun modo a trovare la giusta collocazione dei suoi uomini. E per il Real Madrid, c’è la sensazione, il compito sarà più semplice del previsto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

