Pronostici Serie A | consigli per una multipla affidabile
Pronostici Serie A. Il prossimo fine settimana sarà la volta della quinta giornata di Serie A che inizierà sabato e si concluderà lunedì sera. Sarà una giornata scoppiettante con due scontri diretti di alta classifica: Juventus-Atalanta e Milan-Napoli. Poi abbiamo la trasferta ostica dell’Inter a Cagliari ma anche il derby toscano tra Pisa e Fiorentina. Ecco i nostri pronostici Serie A e la nostra multipla. Consigli fantacalcio 5 giornata: infortunati, squalificati e chi schierare Pronostici Serie A: i nostri consigli. Sabato 27 settembre 15:00 – Como vs Cremonese: Il Como è reduce dalla vittoria esterna di Firenze mentre la Cremonese dal pari casalingo contro il Parma. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: pronostici - serie
Pronostici Inter, la squadra di Chivu parte dietro al Napoli: le ultime in vista della prossima stagione di Serie A
Pronostici Serie B prima giornata: Inzaghi a caccia del primo successo
Serie A, la griglia del campionato: scudetto, Champions League ed Europa, i pronostici
Nuovo video sul canale YouTube Analisi, pronostici e consigli per il fantacalcio della 5^ giornata di serie A - facebook.com Vai su Facebook
Palmeri e i pronostici sul campionato di Serie A: “Mi sento di dire che…” - X Vai su X
Pronostici Serie B 20 settembre, prima gioia in arrivo: la multipla sulle gare del sabato - Serie B, lo Spezia ha deluso nei primi tre turni: zero vittorie per la finalista degli ultimi playoff. Riporta ilveggente.it
Pronostici Sassuolo-Udinese: lunch match domenicale della 5° giornata di Serie A del 28-09-2025 - Analisi, quote, guida tv, formazioni e scommesse sulla 5° giornata di Serie A. Come scrive betitaliaweb.it