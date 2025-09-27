Pronostici Premier League 27 settembre ore 16 | 00 | trasferta ostica per la capolista

Premier League, il Liverpool capolista fa visita al Crystal Palace: ad agosto le Eagles beffarono i Reds nel Community Shield, spuntandola ai rigori. La grande sorpresa di questo primo mese e mezzo di Premier League è il Crystal Palace. Dopo cinque giornate le Eagles sono quinte, ad una sola incollatura dall’Arsenal secondo. Oliver Glasner, tecnico del club londinese, non poteva sognare un inizio migliore dopo aver scritto la storia di questo club, mettendo la sua firma su ben due trofei: la FA Cup, vinta lo scorso maggio contro il Manchester City, ed il Community Shield, la Supercoppa inglese, conquistato a sorpresa in agosto battendo ai rigori il Liverpool campione d’Inghilterra. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

