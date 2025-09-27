Programmazione Canale 5, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Canale 5 di oggi, 27 Settembre 2021. Mattina. 07:59 - TG5 Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 08:50 - X- Style Magazine settimanale dedicato a moda, costume, tendenze e personaggi dello stile Conduce Giorgia Venturini 09:31 - Super partes c5, Comunicazione politica 10:14 - Luoghi di Magnifica Italia Alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese 10:19 - Luoghi di Magnifica Italia Alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese 10:26 - Melaverde - le storie Approfondimenti e curiosita' su luoghi, ricette, antichi e nuovi mestieri di ogni regione italiana in compagnia di Ellen Hidding 11:01 - Forum - Il processo tv che affronta vicende comuni e quotidiane con uno sguardo sempre attento ai temi piu' attuali Conduce Barbara Palombelli 12:58 - TG5 Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 13:40 - Grande Fratello - anteprima I partecipanti, reclusi nella casa, concorrono per un super montepremi finale Al centro del racconto del reality le loro storie 13:52 - Beautiful Donna accetta di sposare Eric, tra l'entusiasmo di tutti Ma le sorprese, per Donna, non finiscono qui: lui la sposera' li', in quel momento, alla presenza di tutti i loro cari Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

