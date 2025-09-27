Gli Stati Uniti sono pronti ad accogliere nella loro flotta aerea il nuovo caccia di 6ª generazione F-47 prodotto dalla Boeing, vincitrice dell’appalto per la realizzazione del jet con i requisiti richiesti dal programma Next Generation Air Dominance. Il nuovo aereo da combattimento andrà a sostituire l’F-22 Raptor, verrà affiancato da droni gregari, e troverà un suo omologo nella Marina degli Stati Uniti, l’ FA-XX. La Boeing, colosso dell’aeronautica mondiale, ha ufficialmente avviato la produzione del primo caccia di nuova generazione F-47 nell’ambito del programma Next Generation Air Dominance che doterà l’Us Air Force di un nuovo caccia da superiorità aerea; un velivolo appositamente progettato per penetrare uno spazio aereo nemico e stabilire il dominio sull’avversario, in particolare sugli aerei da caccia che rappresentato, assieme ai sistemi di difesa aerea che esso deve superare, il principale ostacolo per imporre la “ superiorità ” e in seguito la “ supremazia ” aerea: rispettivamente il consentire alle unità terrestri di condurre operazioni in dati settori e momenti senza “ interferenze proibitive ” da parte di una forza aerea avversaria, e il conseguimento di “ quel grado di superiorità aerea in cui l’aviazione nemica è incapace di opporre una resistenza efficace “. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Programma F-47, ecco il caccia del futuro degli Stati Uniti