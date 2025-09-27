Professore detenuto da agosto in Albania la sindaca di San Severo scrive a Mattarella | La nostra città confida nel suo intervento

Una lettera aperta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere l’intervento delle istituzioni italiane nel caso di Michele D’Angelo, 44 anni, docente di Biologia all’Università dell’Aquila, attualmente detenuto in Albania in regime di custodia cautelare. A scriverla è Lydia Colangelo, sindaca di San Severo (Foggia), città d’origine del professore. La prima cittadina chiede al Capo dello Stato di mobilitare il ministero degli Esteri e di attivare tutti i canali diplomatici per arrivare alla scarcerazione e al rimpatrio del docente, fermato dopo un incidente stradale avvenuto l’8 agosto nei pressi di Fier, in Albania. 🔗 Leggi su Open.online

