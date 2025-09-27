Prodezza Sulemana e pareggio Cabal Juventus-Atalanta 1-1

27 set 2025

Finisce in parità il big-match di Torino con i nerazzurri di Juric che avevano chiuso il primo tempo in vantaggio TORINO - Alla prodezza di Sulemana poco prima dell'intervallo, risponde Cabal nella parte finale della ripresa: finisce 1-1 il big match tra Juventus e Atalanta. Un punto a testa con la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

