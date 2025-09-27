Probabili formazioni Milan – Napoli Marianucci insidia Beukema | chi è il favorito

Manca sempre meno alla prossima partita di campionato del Napoli, che dovrà affrontare il Milan a San Siro: tutte le ultime sulle probabili scelte di Max Allegri e Antonio Conte. Il Napoli vuole continuare a vincere e convincere. Questo è lo stato d’animo della squadra Campione d’Italia in carica alla vigilia del big match contro il Milan, che potrebbe dire già molto in merito al possibile andamento della lotta Scudetto. Tale sfida è un ulteriore banco di prova per i partenopei, che cercheranno di mettere sul terreno di gioco tutta la loro personalità per mettere in difficoltà la compagine allenata dal tecnico Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

