Probabili formazioni Cagliari Inter Chivu ‘rivoluziona’ l’11 del Sassuolo | sciolti gli ultimi dubbi!

Internews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco chi intende schierare. A poche ore dal fischio d’inizio della sfida tra Cagliari e Inter, in programma stasera alle 20.45 all’Unipol Domus, arrivano importanti aggiornamenti sulla probabile formazione che Cristian Chivu intende schierare contro i rossoblù di Fabio Pisacane. Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro su X, il tecnico nerazzurro potrebbe operare alcune modifiche significative rispetto all’11 titolare visto contro il Sassuolo. Novità tra i pali e in difesa. In porta è previsto il ritorno di Josep Martinez, portiere spagnolo reduce da una sola gara da titolare in campionato e pronto a guidare la retroguardia nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

probabili formazioni cagliari inter chivu 8216rivoluziona8217 l821711 del sassuolo sciolti gli ultimi dubbi

© Internews24.com - Probabili formazioni Cagliari Inter, Chivu ‘rivoluziona’ l’11 del Sassuolo: sciolti gli ultimi dubbi!

In questa notizia si parla di: probabili - formazioni

Dove vedere Roma-UniPomezia: streaming e probabili formazioni

Fiorentina si parte: la sfida con il Polissya apre la stagione. Probabili formazioni e dove vederla in tv

Serie A, Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv

probabili formazioni cagliari interLe probabili formazioni di Cagliari-Inter (Serie A) - Il sabato della quinta giornata di Serie A si chiuderà all'Unipol Domus, stadio che farà da cornice alla sfida tra Cagliari e Inter. Come scrive msn.com

probabili formazioni cagliari interSerie A, Cagliari-Inter: probabili formazioni e dove vederla - Il Cagliari di Fabio Pisacane scende in campo questa sera, ore 20:45 alla Unipol Domus, contro l’Inter di Cristian Chivu nel match valevole per la 5a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. cagliaripad.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Probabili Formazioni Cagliari Inter