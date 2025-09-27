Ecco chi intende schierare. A poche ore dal fischio d’inizio della sfida tra Cagliari e Inter, in programma stasera alle 20.45 all’Unipol Domus, arrivano importanti aggiornamenti sulla probabile formazione che Cristian Chivu intende schierare contro i rossoblù di Fabio Pisacane. Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro su X, il tecnico nerazzurro potrebbe operare alcune modifiche significative rispetto all’11 titolare visto contro il Sassuolo. Novità tra i pali e in difesa. In porta è previsto il ritorno di Josep Martinez, portiere spagnolo reduce da una sola gara da titolare in campionato e pronto a guidare la retroguardia nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

Probabili formazioni Cagliari Inter, Chivu 'rivoluziona' l'11 del Sassuolo: sciolti gli ultimi dubbi!