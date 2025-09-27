Pro Pal scontri con le forze dell' ordine alla manifestazione per bloccare l' aeroporto di Torino Caselle | le immagini del corteo

A Torino, è il giorno della nuova protesta in solidarietà a Gaza, organizzata (ma non autorizzata) per il pomeriggio di oggi, 27 settembre 2025. Partiti da piazza Crispi alle 15, i manifestanti vogliono bloccare il traffico in diversi punti della città e della provincia, spostandosi in corteo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

pro pal scontri forzeScontri a Torino: la polizia ferma il corteo pro Pal prima dell'aeoroporto - La manifestazione aveva il dichiarato obiettivo di raggiungere lo scalo ma è stata fermata prima dagli agenti di polizia schierati in tenuta antisommossa ... Da msn.com

pro pal scontri forzeScontri tra manifestanti e Polizia al Corteo Pro Pal per bloccare l’aeroporto di Torino Caselle - In corso il corteo Pro Pal per provare a bloccare l'aeroporto di Torino Caselle, scontri tra manifestanti e Polizia ... Scrive italpress.com

