Pro Pal | scontri con la polizia a Torino Manifestanti puntavano Caselle Dieci feriti due sono agenti

Firenzepost.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontri fra manifestanti Pro Pal e polizia a Torino. Chi manifestava la propria solidarietà alla Palestina voleva arrivare all'aeroporto di Caselle, hanno finito per scontrarsi con la polizia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

