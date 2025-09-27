Pro Pal | scontri con la polizia a Torino Manifestanti puntavano Caselle Dieci feriti due sono agenti
Scontri fra manifestanti Pro Pal e polizia a Torino. Chi manifestava la propria solidarietà alla Palestina voleva arrivare all'aeroporto di Caselle, hanno finito per scontrarsi con la polizia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: scontri - polizia
Serbia, scontri tra studenti e polizia a Novi Sad
Kenya, proteste anti governative a Nairobi: gli scontri con la polizia
A Napoli problemi con il click day per 800 tirocini: scontri tra polizia e disoccupati – Video
#Torino Scontri al corteo per Gaza: la polizia blocca i manifestanti intenzionati a raggiungere l'aeroporto - X Vai su X
Milano: il Capo della Polizia Pisani incontra gli agenti feriti negli scontri del 22 settembre Il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha incontrato a Milano il personale rimasto ferito durante la manifestazione del 22 settembre. Espressa la vicinanza dell’Amministraz - facebook.com Vai su Facebook
Torino, pro Pal vicino alla pista dell'aeroporto: scontri con la polizia, diversi feriti. Il corteo verso il Salone dell'auto. «Blocchiamo tutto» - Torino, i manifestanti pro Palestina in corteo verso l'aeroporto torinese a Caselle, che si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia appena prima di uscire ... Da ilmessaggero.it
Torino, manifestanti pro Pal vicino alla pista dell'aeroporto di Caselle: scontri con la polizia, diversi feriti - Torino, i manifestanti pro Palestina in corteo verso l'aeroporto torinese a Caselle, che si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia appena prima di uscire ... Scrive ilgazzettino.it