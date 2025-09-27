Pro Pal provano a bloccare l' aeroporto di Torino la polizia li ferma con idranti e fumogeni Due agenti feriti

Leggo.it | 27 set 2025

Nuovi scontri tra manifestanti pro Palestina e polizia. Stavolta è successo a Torino. Le forze dell'ordine hanno provato a fermare l'avanzata del corteo. 🔗 Leggi su Leggo.it

Pro Pal provano a bloccare l'aeroporto di Torino, la polizia li blocca con idranti e fumogeni. I manifestanti: «Abbiamo dieci feriti»

pro pal provano bloccarePro Pal provano a bloccare l'aeroporto di Torino, la polizia li blocca con idranti e fumogeni. I manifestanti: «Abbiamo dieci feriti» - I manifestanti pro Palestina in corteo verso l'aeroporto torinese a Caselle, che si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della ... Riporta msn.com

pro pal provano bloccareScontri tra manifestanti e Polizia al Corteo Pro Pal per bloccare l’aeroporto di Torino Caselle - In corso il corteo Pro Pal per provare a bloccare l'aeroporto di Torino Caselle, scontri tra manifestanti e Polizia ... Secondo italpress.com

