Pro Pal provano a bloccare l' aeroporto di Torino la polizia li blocca con idranti e fumogeni I manifestanti | Abbiamo dieci feriti

I manifestanti pro Palestina in corteo verso l'aeroporto torinese a Caselle, che si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia appena prima di uscire dalla città,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Pro Pal provano a bloccare l'aeroporto di Torino, la polizia li blocca con idranti e fumogeni. I manifestanti: «Abbiamo dieci feriti»

In questa notizia si parla di: provano - bloccare

Ponte sullo Stretto, Veronese: "Le solite voci del "No a tutto" provano a bloccare il futuro"

Stop al cemento: gli oltre 1.300 brianzoli che provano a bloccare le ruspe in città

100 PIAZZE PERMANENTI PER GAZA ?Conferenza stampa 27 settembre - h.10.00 - Piazza Palazzo di città Anche Torino risponde all'appello: se provano ancora ad attaccare la Flotilla siamo pronti a bloccare di nuovo tutto con lo sciopero generale senza Vai su Facebook

Sardegna pro Pal, Figuraccia Todde: prova a bloccare i voli per Olbia da Tel Aviv, ma non si può… - X Vai su X

Torino, primi scontri tra Pro Pal e polizia sulla strada per l'aeroporto di Caselle: «Blocchiamo i voli» - In piazza Crispi anche l'ex europarlamentare irlandese del gruppo di sinistra Michael Wallace, tifoso del Torino e da sempre sostenitore della causa palestinese. Come scrive torino.corriere.it

Pro Pal bloccano i treni a Porta Susa per un’ora e mezza. Ritardi e disagi - Oltre duemila persone hanno sfilato in corteo da piazza Castello, tra le vie di Torino per la manifestazione in solidarietà alla Global Sumud Flotilla. msn.com scrive