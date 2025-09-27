Pro Pal in piazza a Milano Falastin Dawoud | 7 ottobre palestinesi hanno detto al mondo ci siamo
“Finalmente dopo due anni le piazze si ricominciano a riempire, perché non è più possibile sopportare il genocidio in corso. Da questa piazza abbiamo chiamato una manifestazione il per il 4 ottobre. Il 7 ottobre la resistenza palestinese ha cercato di richiamare l’attenzione del mondo per dire noi siamo sotto assedio. Il 7 ottobre è stato un tentativo per dire al mondo, ‘i palestinesi ci sono’, perché fino al 2023 nessuno considerava i palestinesi. Ad agosto 2023 Cnn ha trasmesso un reportage nel quale dice che era stato l’anno più sanguinoso di sempre in Cisgiordania”. Lo dice Falastin Dawoud, esponente dell’ Associazione Palestinesi Italiani a margine del grande corteo che questo pomeriggio ha attraversato le strade di Milano da piazzale Loreto, lungo viale Monza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: piazza - milano
Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia
Nubifragio a Milano, grosso albero si abbatte su un chiosco in piazza Baiamonti. Il video
Afterhours a Milano, l’appello di Manuel Agnelli per Gaza: “Non possiamo voltarci dall’altra parte. Dobbiamo scendere in piazza”
Pronti per l'8^ edizione della "Festa del Sugaman" per salutare il mese di #settembre? #comitato #comitatopiazzamilano #piazzamilano #piazzamilanojesolo #jesolo - facebook.com Vai su Facebook
Chi ha assaltato la stazione di Milano e chi ha seminato paura e distruzione in Italia non è un manifestante: è un teppista. E distrugge i buoni propositi di tanti scesi in piazza pacificamente per passione civile. E quella minoranza della sinistra che giustifica que - X Vai su X
Pro Pal in piazza a Milano, Falastin Dawoud: «7 ottobre palestinesi hanno detto al mondo ci siamo» - (LaPresse) «Finalmente dopo due anni le piazze si ricominciano a riempire, perché non è più possibile sopportare il genocidio in corso. msn.com scrive
Migliaia in piazza pacificamente per la Palestina. Ma a Milano gruppi violenti assaltano la Stazione - Largamente pacifiche, e ampie, le manifestazioni per Gaza legate allo sciopero dei sindacati di base. Lo riporta huffingtonpost.it