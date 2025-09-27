Primo raduno equestre CAVALCAlento all’Oasi Fiume Alento

Salernotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 settembre, il primo raduno equestre presso l’Oasi Fiume Alento, a Prignano Cilento. Un evento per scoprire la bellezza naturalistica del luogo attraverso il turismo equestre.L’ Oasi Fiume Alento, in collaborazione con la scuderia Greco, è lieta di invitare tutti gli amanti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: primo - raduno

Il Milan riparte con Allegri: raduno, presentazione e primo allenamento in un giorno solo

Raduno Milan 2025-2026: primo allenamento alle 09:30 | LIVE News

Milan, che entusiasmo! Le urla dei tifosi al primo giorno di raduno. E Allegri se la ride...

Primo turno del raduno regionale a Castelnovo Monti - Dal 25 al 28 agosto il primo turno del raduno regionale a Castelnovo Monti per gli atleti nati dal 2005 al 2009. Scrive fidal.it

Cerca Video su questo argomento: Primo Raduno Equestre Cavalcalento