Lucca, 27 settembre 2025 – L’Informagiovani del Comune di Lucca, in collaborazione con alcune agenzie per il lavoro attive sul territorio, organizza un Open Day di reclutamento rivolto a tutti coloro che desiderano far parte del team operativo di Lucca Comics & Games 2025, uno degli eventi culturali più attesi e partecipati a livello nazionale. L’iniziativa, ricorda l’amministrazione comunale, si terrà giovedì 2 ottobre, dalle 9 alle 14, al Centro Civico di San Vito traversa I di Via Giorgini. Durante la giornata, le agenzie Etjca, Gi Group, Lavoropiù, MAW e Staff saranno presenti per illustrare le proprie offerte di lavoro, incontrare i candidati e raccogliere direttamente le candidature. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primi cento candidati per lavorare ai Comics, i posti sono 300: open day il 2 ottobre