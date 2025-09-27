Primi cento candidati per lavorare ai Comics i posti sono 300 | open day il 2 ottobre

Lucca, 27 settembre 2025 –  L’Informagiovani del Comune di Lucca, in collaborazione con alcune agenzie per il lavoro attive sul territorio, organizza un Open Day di reclutamento rivolto a tutti coloro che desiderano far parte del team operativo di Lucca Comics & Games 2025, uno degli eventi culturali più attesi e partecipati a livello nazionale. L’iniziativa, ricorda l’amministrazione comunale, si terrà giovedì 2 ottobre, dalle 9 alle 14, al Centro Civico di San Vito traversa I di Via Giorgini. Durante la giornata, le agenzie Etjca, Gi Group, Lavoropiù, MAW e Staff saranno presenti per illustrare le proprie offerte di lavoro, incontrare i candidati e raccogliere direttamente le candidature. 🔗 Leggi su Lanazione.it

