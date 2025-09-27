Primavera 1 La Juve rimonta e conquista il derby d’Italia

La baby Inter non riesce più a vincere. Nel lussuoso anticipo della sesta giornata di Primavera 1 i nerazzurri cadono 3-1 in casa contro la Juventus. I ragazzi di Carbone si spengono dopo un ottimo primo tempo e scivolano al quindicesimo posto in classifica. Dopo un quarto d’ora di stallo la prima frazione si accende e si sviluppa sul filo dell’equilibrio. Un paio di occasioni per parte e poi al 28’ l’Inter la sblocca: cross di Romano, colpo di testa di Kukulis, respinta del portiere juventino e tap in vincente dello stesso attaccante lettone. Dopo il gol subito i bianconeri crescono e soprattutto nel secondo tempo confezionano occasioni a ripetizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

