Prima nomina a sorpresa di Leone un giurista sceglierà i nuovi vescovi

Monsignor Filippo Iannone, canonista napoletano, a capo del dicastero cruciale che prima del Conclave era guidato dallo stesso Prevost. 🔗 Leggi su Repubblica.it

prima nomina sorpresa leoneLeone XIV, prima nomina di peso in curia: al dicastero dei Vescovi un giurista carmelitano di Napoli. Inizia la stagione dello spoil system - system ma una fisiologica operazione di rinnovamento ai vertici dei dicasteri curiali ... Da msn.com

prima nomina sorpresa leonePrima nomina di Curia per Leone XIV: Iannone al Dicastero per i Vescovi - Prima nomina di Curia per Leone XIV: Iannone al Dicastero per i Vescovi. Secondo msn.com

