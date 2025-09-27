Prima nomina a sorpresa di Leone un giurista sceglierà i nuovi vescovi
Monsignor Filippo Iannone, canonista napoletano, a capo del dicastero cruciale che prima del Conclave era guidato dallo stesso Prevost. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Prima riunione della Consulta delle Elette dopo la nomina di Angela Tribini
Giuli nomina direttori prima fascia
Nessuna nomina da GPS sostegno prima fascia: quali possibilità restano. PILLOLE di QUESTION TIME
