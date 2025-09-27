Prima e Seconda categoria L’AM Aglianese sfida l’Atletico Spedalino

I primi novanta minuti dei campionati di Prima e Seconda categoria sono andati in archivio la scorsa domenica. E domani, alle 15.30, prenderà il via il secondo turno: per le compagini di Pistoia e provincia è tempo di farsi trovare pronte. Iniziando dalla Prima categoria, girone B, dove spicca indubbiamente il match del Bellucci: ad Agliana, l’AM Aglianese di Matteoni riceverà la visita dell’Atletico Spedalino di Ermini. Altro scontro provinciale a Gavinana: la Montagna Pistoiese di Zinanni cercherà di mettersi alle spalle il ko dell’esordio sottraendo punti al CQS Tempio Chiazzano. L’Intercomunale Monsummano, dopo la vittoria esterna contro lo Staffoli andrà alla ricerca del bis allo Strulli, contro il Maliseti Seano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda categoria. L’AM Aglianese sfida l’Atletico Spedalino

