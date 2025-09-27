Prima categoria. Atletico Mondoldo 1952-Marotta Mondolfo. Derby tra due squadre reduci dalla vittoria di sette giorni fa. Si gioca al comunale "Longarini Lucchetti" di Mondolfo alle ore 15,30. Audax Calcio Piobbico-Della Rovere. Anche queste due compagini hanno iniziato il nuovo campionato con il vento in poppa. Sarà un match sicuramente avvincente, calcio d’inizio ore 15,30. Maior Csi Del fino Fano (ore 15,30). Mercatellese-Pantano Calcio (15,30). Olimpia Macerata Feltria-Falco Acqualagna (foto Cappelli). Qui si gioca alle ore 15-Peglio-Muraglia (ore 15,30). Domani: Avis Montecalvo-Osteria Nuova (ore 15,30) e Real Altofoglia- Avis Sassocorvaro (ore 15,30). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima e Seconda cat. Mondolfo-Mondolfo. Ecco lo "straderby"