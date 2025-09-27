Prima Categoria Fari puntati sul derby Passatempese-Fc Osimo

Sport.quotidiano.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fari puntati sul derby Passatempese-Fc Osimo. PRIMA CATEGORIA, 2^ giornata (ore 15:30). GIRONE B. Oggi: Olimpia Marzocca-Pietralacroce (ore 14), Borgo Minonna-Argignano, Castelbellino-Cupramontana, Castelleonese-Barbara Monserra, Cingolana-Borghetto, Passatempese-FC Osimo, Staffolo-Le Torri Castelplanio. Domani: Filottranese-Real Cameranese. CLASSIFICA: FC Osimo, Barbara Monserra, Olimpia Marzocca, Le Torri Castelplanio e Filottranese 3; Passatempese, Argignano, Castelbellino, Borghetto, Real Cameranese e Staffolo1; Pietralacroce, Castelleonese, Borgo Minonna, Cupramontana e Cingolana 0. PROSSIMO TURNO: Borgo Minonna-Argignano, Castelbellino-Cupramontana, Castelleonese-Barbara Monserra, Cingolana-Borghetto, Filottranese-Real Cameranese, Olimpia Marzocca-Pietralacroce, Passatempese-FC Osimo, Staffolo-Le Torri Castelplanio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

prima categoria fari puntati sul derby passatempese fc osimo

© Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Fari puntati sul derby. Passatempese-Fc Osimo

In questa notizia si parla di: prima - categoria

Calcio dilettanti. Fiumanese in Prima Categoria e Medla in Seconda: ok dal Crer

Prima categoria

Prima Categoria, un viavai di giocatori verso la neopromossa dell’ex Malagolini. Maggi: "Sono amareggiato ma non trattengo nessuno». Esodo da Consandolo: vanno tutti al Bando

prima categoria fari puntatiPrima Categoria. Fari puntati sul derby. Passatempese-Fc Osimo - PRIMA CATEGORIA, 2^ giornata (ore 15:30). Si legge su sport.quotidiano.net

prima categoria fari puntatiPrima Categoria. Fari puntati sulla favorita Copparo a Savarna. Portuense a Quartesana, c’è Consandolo-Codigorese - In Prima Categoria sono due le ‘straprovinciali’ del terzo turno di campionato. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prima Categoria Fari Puntati