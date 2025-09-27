Prima Categoria Fari puntati sul derby Passatempese-Fc Osimo
Fari puntati sul derby Passatempese-Fc Osimo. PRIMA CATEGORIA, 2^ giornata (ore 15:30). GIRONE B. Oggi: Olimpia Marzocca-Pietralacroce (ore 14), Borgo Minonna-Argignano, Castelbellino-Cupramontana, Castelleonese-Barbara Monserra, Cingolana-Borghetto, Passatempese-FC Osimo, Staffolo-Le Torri Castelplanio. Domani: Filottranese-Real Cameranese. CLASSIFICA: FC Osimo, Barbara Monserra, Olimpia Marzocca, Le Torri Castelplanio e Filottranese 3; Passatempese, Argignano, Castelbellino, Borghetto, Real Cameranese e Staffolo1; Pietralacroce, Castelleonese, Borgo Minonna, Cupramontana e Cingolana 0. PROSSIMO TURNO: Borgo Minonna-Argignano, Castelbellino-Cupramontana, Castelleonese-Barbara Monserra, Cingolana-Borghetto, Filottranese-Real Cameranese, Olimpia Marzocca-Pietralacroce, Passatempese-FC Osimo, Staffolo-Le Torri Castelplanio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calcio dilettanti. Fiumanese in Prima Categoria e Medla in Seconda: ok dal Crer
Prima Categoria, un viavai di giocatori verso la neopromossa dell’ex Malagolini. Maggi: "Sono amareggiato ma non trattengo nessuno». Esodo da Consandolo: vanno tutti al Bando
Elledì FC in trasferta per la quarta giornata di campionato di prima categoria! Bisalta ? Domenica 28 settembre Ore 15,30 ? Stadio comunale Chiusa Pesio - Via Circonvallazione Vigne #ElledìFC #BonificheSanMartina #Ecs #ScottaSpa #LEDItaly #Ell - facebook.com Vai su Facebook
Prima Categoria, ecco che cosa è successo nella prima giornata dei gironi A, B, C, D, E ed F. #calciopiu - X Vai su X
Prima Categoria. Fari puntati sulla favorita Copparo a Savarna. Portuense a Quartesana, c’è Consandolo-Codigorese - In Prima Categoria sono due le ‘straprovinciali’ del terzo turno di campionato. Lo riporta msn.com