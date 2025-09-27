prima categoria fari puntati sul derby passatempese fc osimo

Fari puntati sul derby Passatempese-Fc Osimo. PRIMA CATEGORIA, 2^ giornata (ore 15:30). GIRONE B. Oggi: Olimpia Marzocca-Pietralacroce (ore 14), Borgo Minonna-Argignano, Castelbellino-Cupramontana, Castelleonese-Barbara Monserra, Cingolana-Borghetto, Passatempese-FC Osimo, Staffolo-Le Torri Castelplanio. Domani: Filottranese-Real Cameranese. CLASSIFICA: FC Osimo, Barbara Monserra, Olimpia Marzocca, Le Torri Castelplanio e Filottranese 3; Passatempese, Argignano, Castelbellino, Borghetto, Real Cameranese e Staffolo1; Pietralacroce, Castelleonese, Borgo Minonna, Cupramontana e Cingolana 0. PROSSIMO TURNO: Borgo Minonna-Argignano, Castelbellino-Cupramontana, Castelleonese-Barbara Monserra, Cingolana-Borghetto, Filottranese-Real Cameranese, Olimpia Marzocca-Pietralacroce, Passatempese-FC Osimo, Staffolo-Le Torri Castelplanio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

