prezioso dipinto del xviii secolo rubato 35 anni fa restituito alla fondazione bondoni pastorio

Notizie.virgilio.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dipinto rubato nel 1990 torna al museo di Castiglione delle Stiviere grazie alle indagini dei Carabinieri del TPC di Genova. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

