Prezioso dipinto del XVIII secolo rubato 35 anni fa restituito alla fondazione Bondoni Pastorio
Un dipinto rubato nel 1990 torna al museo di Castiglione delle Stiviere grazie alle indagini dei Carabinieri del TPC di Genova. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: prezioso - dipinto
“Cena in Emmaus”, la presentazione al pubblico del restauro del prezioso dipinto del ‘600. Appuntamento venerdì 26 settembre, alle 17 nella sala del consiglio comunale - facebook.com Vai su Facebook
Prezioso dipinto del XVIII secolo rubato 35 anni fa restituito alla fondazione Bondoni Pastorio - Un dipinto rubato nel 1990 torna al museo di Castiglione delle Stiviere grazie alle indagini dei Carabinieri del TPC di Genova. Scrive virgilio.it
Carabinieri di Genova restituiscono un dipinto del ‘700 rubato nel 1990: torna al museo di Mantova - I Carabinieri di Genova hanno restituito un dipinto del XVIII secolo rubato nel 1990 al museo Bondoni Pastorio di Castiglione delle Stiviere (Mantova). Riporta ligurianotizie.it