Addio al caldo. L'ultimo weekend di settembre inizia con una piccola goccia d'aria più fredda in quota che, dai settori centrali del continente si muove verso la Penisola. Nel corso della giornata odierna ci saranno dunque condizioni meteo instabili: in mattinata piogge e acquazzoni soprattutto al nord, sulla Sicilia e sulla Calabria. Tra pomeriggio e sera, invece l'instabilità interessa il versante adriatico. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Previsioni meteo: tempo instabile, nei prossimi giorni arriva l'aria fredda