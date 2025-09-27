Previsioni meteo | tempo instabile nei prossimi giorni arriva l' aria fredda

Tg24.sky.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio al caldo. L'ultimo weekend di settembre inizia con una piccola goccia d'aria più fredda in quota che, dai settori centrali del continente si muove verso la Penisola. Nel corso della giornata odierna ci saranno dunque condizioni meteo instabili: in mattinata piogge e acquazzoni soprattutto al nord, sulla Sicilia e sulla Calabria. Tra pomeriggio e sera, invece l'instabilità interessa il versante adriatico. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

previsioni meteo tempo instabile nei prossimi giorni arriva l aria fredda

© Tg24.sky.it - Previsioni meteo: tempo instabile, nei prossimi giorni arriva l'aria fredda

In questa notizia si parla di: previsioni - meteo

Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo

Meteo, tempo instabile nel weekend: tornano pioggia e temporali. Le previsioni

Previsioni meteo, weekend con meno caldo, arrivano grandine e temporali

previsioni meteo tempo instabileMeteo, tempo instabile: nei prossimi giorni arriva l’aria fredda - ROMA L’ultimo weekend di settembre inizia con una piccola goccia d’aria più fredda in quota che, dai settori centrali del continente si muove verso la Penisola. corrieredellacalabria.it scrive

Maltempo senza tregua, nuova allerta meteo: le previsioni del weekend del 27-28 settembre 2025 - Dopo una settimana caratterizzata da piogge e temporali, specialmente al Nord, anche questo weekend sarà caratterizzato da tempo instabile, soprattutto nel corso della giornata di sabato. Da notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Previsioni Meteo Tempo Instabile