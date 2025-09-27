Previsioni meteo | tempo instabile nei prossimi giorni arriva l' aria fredda
Addio al caldo. L'ultimo weekend di settembre inizia con una piccola goccia d'aria più fredda in quota che, dai settori centrali del continente si muove verso la Penisola. Nel corso della giornata odierna ci saranno dunque condizioni meteo instabili: in mattinata piogge e acquazzoni soprattutto al nord, sulla Sicilia e sulla Calabria. Tra pomeriggio e sera, invece l'instabilità interessa il versante adriatico. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: previsioni - meteo
Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo
Meteo, tempo instabile nel weekend: tornano pioggia e temporali. Le previsioni
Previsioni meteo, weekend con meno caldo, arrivano grandine e temporali
Weekend al via con nuovi temporali: le previsioni meteo per sabato 27 settembre - facebook.com Vai su Facebook
Le previsioni #Meteo di oggi #26settembre #Meteo2000 #TV2000 #PrevisioniMeteo #MeteoItalia - X Vai su X
Meteo, tempo instabile: nei prossimi giorni arriva l’aria fredda - ROMA L’ultimo weekend di settembre inizia con una piccola goccia d’aria più fredda in quota che, dai settori centrali del continente si muove verso la Penisola. corrieredellacalabria.it scrive
Maltempo senza tregua, nuova allerta meteo: le previsioni del weekend del 27-28 settembre 2025 - Dopo una settimana caratterizzata da piogge e temporali, specialmente al Nord, anche questo weekend sarà caratterizzato da tempo instabile, soprattutto nel corso della giornata di sabato. Da notizie.it