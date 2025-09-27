Previsioni meteo per Avellino – Sabato 27 settembre 2025

Ad Avellino, sabato 27 settembre 2025, la giornata sarà caratterizzata da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, senza alcuna previsione di precipitazioni.Nel corso della giornata, la temperatura massima raggiungerà i 26 °C, mentre la minima si attesterà intorno ai 15 °C. Lo zero termico è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: previsioni - meteo

Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo

Meteo, tempo instabile nel weekend: tornano pioggia e temporali. Le previsioni

Previsioni meteo, weekend con meno caldo, arrivano grandine e temporali

Le previsioni meteo per il weekend e la prima parte della prossima settimana: dapprima variabile poi perturbazione e calo termico! - facebook.com Vai su Facebook

Le previsioni #Meteo di oggi #26settembre #Meteo2000 #TV2000 #PrevisioniMeteo #MeteoItalia - X Vai su X

Ferragosto, le previsioni meteo in Campania: previste piogge su Napoli, Caserta e Salerno - Secondo le previsioni meteo del 15 agosto 2025, infatti, potrebbero arrivare rovesci in alcune zone della nostra Regione. Secondo ilmattino.it

Meteo Avellino, perturbazioni da domani: poi torna il sole - Il mese di settembre si è aperto, in Irpinia, con cielo terso e, al tempo stesso, con aria molto fresca: stamani, all'alba, il termometro è sceso al di sotto dei 15°C in molte località adagiate nella ... Segnala ilmattino.it